В Турции заблокировали Rutube из-за рекламы азартных игр. Хостинг отрицает блокировку

Власти Турции заблокировали российский видеосервис Rutube, обратил внимание IT-специалист и автор проекта «ЗаТелеком» Михаил Климарев.

В реестре Совета по технологиям и коммуникациям Турции говорится, что решение о блокировке приняли еще 25 февраля. В начале марта о блокировке писали несколько пользователей соцсети Х из Турции, отмечает «Медиазона».

Доступ к сайту заблокирован у различных сотовых операторов и провайдеров домашнего интернета, отмечает РИА Новости.

ТАСС пишет, что при использовании VPN Rutube работает на территории Турции в обычном режиме. При попытке перейти на сайт хостинга без VPN появляется сообщение: «Подключение не защищено. Возможно, злоумышленники пытаются похитить вашу информацию с сайта rutube.ru, например, пароли, сообщения и данные кредитных карт». При переходе к безопасной странице появляется информация о том, что доступ к сайту заблокирован турецким регулятором.

На плашке с информацией о блокировке говорится, что доступ к Rutube ограничили по обвинению в рекламе азартных игр. «Незаконные ставки могут использоваться для финансирования терроризма. Деньги, которые вы отправляете на нелегальные сайты ставок, могут поставить вас в криминальное положение», — перевела сообщение «Медиазона».

В пресс-службе Rutube заявили RT, что сервис продолжает работать в Турции, а информация о блокировке «не соответствует действительности». «Затруднения, возможно, могут быть связаны со спецификой работы местных провайдеров», — утверждают в компании.

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