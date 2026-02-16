В Госдуме поддержали идею ввести НДС на зарубежные товары на маркетплейсах

Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддержал предложение ввести налог на добавленную стоимость (НДС) на импортные товары, которые продаются на онлайн-платформах, сообщают «Интерфакс» и «Коммерсант».

Эта мера не будет зависеть от наличия беспошлинного порога. Сейчас товары для личного пользования стоимостью до 200 евро и весом до 31 килограмма ввозятся на территорию Евразийского экономического союза ( ) без пошлин и налогов.

Предложение о введении НДС на зарубежные товары среди прочих вошло в проект рекомендаций Госдуме, который комитет подготовил после парламентских слушаний на тему «О развитии отраслей легкой промышленности».

11 февраля глава Минпромторга России Антон Алиханов предложил установить для иностранных товаров, которые продаются на маркетплейсах, ставку НДС в 22% с января 2027 года.

Его предложение расходится с идеей Минфина РФ, который предлагал поэтапное увеличение налога — с 5% в 2027-м до 20% в 2030-м.

По оценкам экспертов, опрошенных «Коммерсантом», резкое введение НДС может привести к росту цен на популярную зарубежную продукцию в среднем на 8–15%.