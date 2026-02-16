Гражданина Австрии обвинили в подготовке теракта на концерте Тейлор Свифт в Вене в 2024 году

Прокуратура Вены предъявила обвинение в терроризме 21-летнему гражданину Австрии по делу о подготовке нападения на концерте певицы Тейлор Свифт в Вене в 2024 году, сообщает Кurier, ссылаясь на заявление ведомства.

Имя обвиняемого не сообщается. По информации местных СМИ, его зовут Беран А., он гражданин Австрии и находится под арестом с момента задержания в августе 2024-го. Ему грозит до 20 лет лишения свободы по обвинениям в террористической деятельности и другим преступлениям.

По версии прокуратуры, Беран А. с мая 2023 года состоял в террористической организации « » и планировал теракт на концерте Свифт, который должен был состояться 9 августа 2024-го.

Берана А. также подозревают в причастности к планированию атак в Дубае и Стамбуле, которые в итоге не были осуществлены.

Концерты Тейлор Свифт в Вене в рамках европейский The Eras Tour должны были пройти 8, 9 и 10 августа 2024 года на стадионе «Эрнст Хаппель».

За день до первого выступления полиция сообщила о задержании двух подозреваемых в подготовке теракта. Концерты отменили. Вскоре задержали еще двух подозреваемых.

О подготовке терактов властям Австрии сообщила разведка США.

Что еще известно о подготовке терактов на концертах Тейлор Свифт

В Вене отменили три концерта Тейлор Свифт из-за угрозы теракта. Его могли устроить игиловцы Фанаты скупили билеты на грандиозное шоу еще год назад. Певица улетела из Австрии, никак это не прокомментировав

