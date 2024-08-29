ЦРУ предупредило власти Австрии о подготовке теракта на концерте Тейлор Свифт в Вене. Такое же предупреждение получала Россия перед «Крокусом»

ЦРУ передало властям Австрии разведданные о четырех подозреваемых в подготовке теракта на концерте Тейлор Свифт в Вене, связанных с « », пишет The New York Times.

«Они планировали убить огромное количество людей, десятки тысяч на этом концерте, и я уверен, многих американцев», — сказал заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн.

У некоторых из задержанных были обнаружены материалы для изготовления бомб, и они имели доступ к концертной площадке в Вене, пишет NYT. По словам Коэна, целью нападения был именно концерт Тейлор Свифт. Он не уточнил, откуда ЦРУ получило данные о подозреваемых.

Подобные предупреждения о готовящихся терактах со стороны ячейки ИГИЛ под названием «Вилаят Хорасан» получали от ЦРУ также власти Ирана и России (перед концертом в «Крокус Сити Холле»). Однако предотвратить эти атаки в обоих случаях власти не смогли.

По словам Коэна, такие предупреждения «не всегда привлекают много внимания». Но действия австрийских властей «были иными».

Концерты Тейлор Свифт в Вене должны были пройти 8, 9 и 10 августа на стадионе «Эрнст Хаппель». За день до начала полиция сообщила о задержании двух подозреваемых в подготовке теракта, после чего тур был отменен. Один из задержанных, 19-летний гражданин Австрии, по словам главы общественной безопасности МВД, «присягнул на верность» ИГИЛ. В последующие дни были задержаны еще двое подозреваемых.

Тейлор Свифт, завершив тур (после Вены у нее прошли концерты в Лондоне), заявила, что не комментировала угрозу до конца своего европейского шоу, чтобы избежать провокаций. «В подобных случаях „молчание“ на самом деле означает проявление сдержанности и ожидание возможности выразить себя в тот момент, когда это уместно. Моим приоритетом было благополучное завершение нашего европейского тура, и я с большим облегчением могу сказать, что мы это сделали», — написала певица.

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