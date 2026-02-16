Для 15 из 19 фигурантов дела о теракте в «Крокусе» запросили пожизненные сроки

Прокуратура запросила пожизненные сроки для четверых исполнителей в «Крокус Сити Холле», сообщила 16 февраля РБК адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы 127 потерпевших.

Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Махаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачаболизоду обвиняют по нескольким статьям УК, в том числе в совершении теракта.

Как уточняет РИА Новости, в общей сложности пожизненное запросили для 15 из 19 фигурантов дела. Минимальный срок, запрошенный прокурором, составляет 19 лет, пишет агентство «Москва».

Уголовное дело расследуется в отношении четверых главных подозреваемых — граждан Таджикистана Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Саидокрами Муродали Рачабализоды. Их задержали и арестовали вскоре после теракта. Также по делу проходят Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, Мухаммад Зоир Шарипзоды, Якубджони Давлатхон Юсуфзоды, Назримад Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Хусен Медов, Джабраил Аушев, Алишер Касимов, Умеджон и Мустаким Солиевы, Исроил Исломов, а также Диловар и Аминчон Исломовы.

По версии следствия, нападение на «Крокус» организовала террористическая организация «Вилаят Хорасан», входящая в «Исламское государство». При этом следователи настаивают, что в организации участвовали иностранные спецслужбы, а нападение организовали «в интересах высшего руководства Украины». Организаторы теракта до сих пор не найдены. Потерпевшими по делу проходят свыше двух тысяч человек.

