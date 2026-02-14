Олимпийским чемпионом по фигурному катанию стал Михаил Шайдоров из Казахстана. Илья Малинин дважды упал в произвольной программе

Представитель Казахстана Михаил Шайдоров стал победителем в одиночном фигурном катании у мужчин на Олимпиаде-2026 в Италии.

Шайдоров занял первое место по итогам произвольной программы и выиграл золотую медаль с результатом 291,58 балла. После короткой программы он шел пятым, пропустив вперед основных фаворитов.

Михаил Шайдоров после церемонии награждения Gabriel Bouys / AFP / Scanpix / LETA

Серебро — у японца Юмы Кагиямы, который набрал 280,06 балла. На третьем месте — тоже представитель Японии Сюн Сато с результатом 274,90 балла.

Один из главных фаворитов Олимпиады Илья Малинин, выступающий за команду США, по итогам короткой программы занимал первое место, опережая Юму Кагияму. Однако в произвольной программе Малинин дважды упал — и в итоге остался только на восьмом месте.

Единственный представитель России Петр Гуменник, который выступал как нейтральный атлет (без флага и гимна), занял в итоговом протоколе шестое место, откатав произвольную программу чисто с пятью четверными прыжками и набрав суммарно 271,21 балла.

Михаилу Шайдорову 21 год, он родился в Казахстане и выступает за сборную этой страны. В 2025 году Шайдоров стал чемпионом четырех континентов и серебряным призером чемпионата мира (первое место там занял Илья Малинин). Его тренер — олимпийский чемпион 1994 года Алексей Урманов.

Одним из главных фаворитов Олимпиады считался Илья Малинин, выступающий за сборную США. У него уже есть золотая медаль по итогам командных соревнований (в них выступают мужчины, женщины и пары), однако в личном турнире олимпийских медалей у него нет. Малинин — победитель чемпионата мира 2024 и 2025 годов.

