Илье Малинину 21 год, он родился в США в семье известных Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Малинин свободно говорит на русском и английском, но гражданство у него американское (по праву рождения) и выступает он за сборную США — а фамилию взял со стороны матери, чтобы было проще для английского произношения. Илью Малинина тренирует отец. Мать говорит, что не может смотреть выступления сына в прямом эфире, потому что слишком волнуется: она дожидается окончания проката и звонка от мужа — и только потом смотрит.

Илья Малинин во время произвольной программы командного турнира Олимпиады, 8 февраля 2026 года Elsa / Getty Images

Малинин — главный фаворит Олимпиады. У него одна из самых технически сложных программ

Зимняя Олимпиада в Италии для Малинина первая, и на нее он приехал в статусе фаворита и чемпиона мира 2024 и 2025 годов. 8 февраля, на второй день после официального открытия Олимпиады, Малинин уже стал обладателем золотой медали — в командном турнире фигуристов. В нем участвуют пары и одиночники (как мужчины, так и женщины), а победителем становится команда, набравшая в итоге самую большую сумму баллов.

У Малинина одна из самых сложных программ с точки зрения техники. Сейчас он первый и единственный фигурист в мире, который чисто исполнил четверной аксель. Это прыжок в четыре с половиной оборота, который, в отличие от всех остальных, начинают лицом вперед — в таком положении находится фигурист, когда отталкивается от льда, — а приземляется спиной (все остальные прыжки выполняются спиной вперед и за счет этого имеют целое число оборотов, без половин). Четверной аксель считается крайне сложным прыжком — а раньше его называли вообще невозможным. В декабре 2021 года тренер Алексей Мишин (он вырастил ряд олимпийских чемпионов и чемпионов мира, включая Евгения Плющенко, Алексея Ягудина, Елизавету Туктамышеву, Михаила Коляду и других) говорил, что «при современном уровне развития физических качеств человека» четверной аксель «при его жизни» хорошо не сделает никто.

Произвольная программа Ильи Малинина в командном турнире на Олимпиаде, 8 февраля 2026 года Jared C. Tilton / Getty Images

Малинин впервые сделал четверной аксель в сентябре 2022 года. Затем он исполнял его еще не раз — в том числе на больших официальных стартах, включая чемпионат мира. Однако на Олимпийских играх чистый четверной аксель пока не делал еще никто. Журналисты The New York Times, сделавшие подробный разбор прыжка, писали, что на приземлении с акселя Малинин испытывает нагрузку, которая в 8–10 раз превышает вес его собственного тела (и она приходится на одну ногу). Скорость Малинина при заходе в аксель достигает 24 километров в час, а высота прыжка — около 80 сантиметров.

В первый раз на олимпийский лед в Италии Малинин вышел 7 февраля — в короткой программе командного турнира. Там у него был заявлен четверной аксель, но сделал он в итоге только прыжок в три оборота, а в финальном протоколе уступил более 10 баллов японцу Юме Кагияме. Американская команда тем не менее (в том числе благодаря результату Малинина) взяла золото. После программы Малинин заявил, что откатал ее на 50% своих возможностей, чтобы сохранить силы на личный турнир. 10 февраля Малинин откатал короткую программу в личном турнире и выиграл ее — но снова без четверного акселя. В произвольной программе, которая пройдет 13 февраля, у него заявлено семь четверных прыжков — и в том числе аксель.

Илья Малинин во время короткой программы в командном турнире на Олимпиаде в Италии, 7 февраля 2026 года Joosep Martinson / Getty Images

Программа Малинина отличается не только технической сложностью, но и зрелищностью: он почти единственный из фигуристов делает сальто назад на официальных соревнованиях. Этот элемент был запрещен 50 лет назад — в 1976 году, после того, как его впервые на официальных соревнованиях исполнил американский фигурист Терри Кубичка. Тогда Федерация фигурного катания сочла, что это слишком травмоопасно. Однако в 1998 году на Олимпиаде в Нагано сальто — несмотря на запрет — сделала французская фигуристка Сурия Бонали. Позже она говорила, что это был отчасти протест против правил — и против дискриминации из-за цвета кожи (Бонали — темнокожая спортсменка).

Запрет на сальто отменили только в 2024 году (хотя до этого его уже несколько раз сделал на официальных стартах француз Адам Сяо Хим Фа). Однако на Олимпиаде со времен Сурии Бонали сальто не делал никто. Малинин стал первым. Но этот элемент — дань зрелищности: он не приносит отдельных баллов и не входит в число шести основных , которые учитываются в оценке выступлений фигуристов.

Илья Малинин исполняет сальто назад в короткой программе, 7 февраля 2026 года Gabriel Bouys / AFP / Scanpix / LETA

Илья Малинин — звезда соцсетей

В США Малинина (у которого пока нет личной олимпийской медали) уже ставят в один ряд с самыми популярными и титулованными американскими спортсменами — например, гимнасткой Симоной Байлз и пловцом Майклом Фелпсом. «Иногда в спорте происходят эволюционные скачки — появление настолько физически выдающихся атлетов, что они заставляют смотреть на себя с недоверием и изумлением», — пишет про Малинина The Atlantic.

У Малинина популярный инстаграм (более 660 тысяч подписчиков) и тикток (125 тысяч). В нике у него стоит словосочетание Quad God — то есть «бог квадов», четверных прыжков. Сам фигурист рассказывал, что взял этот ник в 2020 году после того, как исполнил два четверных прыжка — и многих это «разозлило».

Произвольную программу, с которой Малинин приехал на Олимпиаду, он катает под музыку, которая включает запись его собственного голоса. Фигурист произносит, как пишет The Atlantic, «ряд напыщенных максим», например: «Начинай там, куда уже не достигает свет, где еще не проложен ни один путь». Издание отмечает, что «временами он звучит по-студенчески наивно» — но он и есть студент второго курса, учащийся в Университете Джорджа Мейсона.

Илья Малинин после выступления в короткой программе, 7 февраля 2026 года Andy Cheung / Getty Images

Перед Олимпиадой на официальную тренировку Малинина пришел рэпер Снупп Дог, который приехал в Милан в звании «почетного тренера» американской сборной. Фигурист исполнил несколько элементов своей программы и сальто, после которого рэпер, как пишет Newsweek, «был ошеломлен». «Чувак, я сейчас правда потерял дар речи. Передо мной настоящая легенда», — сказал Снупп Дог.

Dream Collab? You got it! 🤩 Snoop Dogg and Quad God Ilia Malinin link up in Milano! Olympics

По итогам короткой программы в личном турнире на Олимпиаде Малинин занял первое место, набрав 108,16 балла. У ближайшего конкурента — японца Юмы Кагиямы — 103,07 балла. Единственный представитель России на Олимпиаде, Петр Гуменник, занял 12 место с результатом 86,72 балла. Олимпийская медаль в мужском одиночном фигурном катании будет разыграна 13 февраля. Победитель определится по итогам произвольной программы, к результатам которой прибавляются баллы за короткую.

Читайте также

«Перешел в категорию великих» Илья Малинин — новая суперзвезда фигурного катания. Лучшему фигуристу на планете 19 лет. Он говорит по-русски, но выступает за США

Читайте также

«Перешел в категорию великих» Илья Малинин — новая суперзвезда фигурного катания. Лучшему фигуристу на планете 19 лет. Он говорит по-русски, но выступает за США