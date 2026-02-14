Госсекретарь США Марко Рубио в субботу, 14 февраля, выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Он, в частности, дал оценку попыткам добиться завершения войны России с Украиной.

«Мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну. Они говорят, что да. И на каких условиях они готовы это сделать, и сможем ли мы найти условия, приемлемые для Украины, с которыми Россия всегда согласится. Но мы будем продолжать проверять это», — заявил госсекретарь США.

Рубио подчеркнул, что его страна продолжит попытки добиться мирного урегулирования переговорным путем. Пока же, сказал он, «самые сложные» вопросы, обсуждаемые в ходе переговоров, остаются нерешенными. Это, по его словам, «плохая новость». «Хорошая новость», сообщил Рубио, состоит в том, что «круг вопросов, которые необходимо решить для прекращения этой войны, сузился».

На Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь США выступил за несколько дней до того, как в Женеве должны состояться переговоры с участием России, Украины и Соединенных Штатов. Украинскую делегацию возглавит секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, российскую — помощник президента Владимир Мединский. США, по данным Reuters, на встрече будут представлять спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Россия, Украина и США провели два раунда переговоров в Абу-Даби. Первый состоялся 23-24 января, второй — 4-5 февраля. После второй встречи Москва и Киев обменялись пленными — 157 на 157 человек.

Как прошел второй раунд переговоров в Абу-Даби

Украина и Россия обсудили прекращение огня. Москва вновь требует Донбасс Как прошли переговоры России, Украины и США в Абу-Даби

Как прошел второй раунд переговоров в Абу-Даби

Украина и Россия обсудили прекращение огня. Москва вновь требует Донбасс Как прошли переговоры России, Украины и США в Абу-Даби