Украинские беспилотники атаковали Волгоградскую область. Ранены три человека

В ночь на 13 февраля украинские беспилотники атаковали Волгоградскую область, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

По его данным, повреждены частные дома в Волгограде и прилегающих к городу муниципальных образованиях. Пострадали три человека: 12-летний мальчик, 18-летний подросток и женщина. Они госпитализированы.

В Волгограде беспилотники упали рядом с жилыми домами. Повреждены автомобили и выбиты стекла в квартирах, добавил губернатор. «Отмечаются падения обломков БПЛА на территории нескольких промышленных предприятий города и области», — заявил Бочаров, не уточнив подробностей.

Телеграм-каналы публиковали видеозаписи, на которых видны горящие автомобили во дворе жилого дома в Волгограде.

Минобороны России сообщило, что за ночь силы ПВО уничтожили 58 украинских беспилотников, 43 из которых — над Волгоградской областью.

12 февраля Бочаров сообщал, что силы ПВО отразили ракетную атаку на Волгоградскую область. По его словам, обломки упали на территории объекта Минобороны около поселка Котлубань, там начался пожар. Жителей поселка эвакуировали. Украинские телеграм-каналы утверждали, что в Волгоградской области были атакованы склады Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны России.