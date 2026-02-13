Reuters: саудовская Midad Energy договорилась о покупке зарубежных активов «Лукойла»

Саудовская компания Midad Energy подписала предварительное соглашение о покупке зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл», сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Соглашение подписали в конце января 2026 года, оно «охватывает все целевые активы». Midad согласилась купить активы за наличные и разместила средства на специальном до получения необходимых разрешений регулирующих органов на сделку, в том Минфина США.

Reuters отмечает, что любая окончательная сделка по продаже зарубежных активов российской компании потребует одобрения Минфина США. По словам собеседников агентства, нет никаких гарантий, что Вашингтон одобрит сделку.

Medad Energy и «Лукойл» на запрос Reuters о комментарии не ответили.

В конце января «Лукойл» объявил, что заключил соглашение о продаже своих зарубежных активов с американской Carlyle. В сделку не вошли активы в Казахстане, которые останутся в собственности российской компании. При этом в сообщении «Лукойла» отмечалось, что «компания также продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями».

В конце октября 2025 года США ввели санкции в отношении «Лукойла», после чего компания начала искать покупателя на свои зарубежные активы. Вначале «Лукойл» договорился с нефтетрейдером Gunvor, основанным шведским бизнесменом Торбьерном Торнквистом и другом Владимира Путина Геннадием Тимченко. Однако Минфин США заблокировал сделку, заявив, что «кремлевская марионетка Gunvor никогда не получит лицензию на работу и получение прибыли». После этого предложение нефтетрейдера было отозвано.

