Минюст объявил «иноагентом» сайт «Агентура.ру», который освещает деятельность спецслужб России

Министерство юстиции России обновило реестр «иностранных агентов», включив в него сайт «Агентура.ру», который освещает деятельность российских спецслужб.

Также в реестр «иноагентов» попали:

журналистка Мария Лацинская,

выступающий за независимость Чувашии активист Михаил Орешников (Мишши Орешников),

журналистка Марина Охримовская,

журналистка Галина Сидорова,

поддерживающий активистов и политзаключенных правозащитный проект «Открытое пространство».

Ведомство исключило из реестра основателя сети обувных магазинов Zenden Андрея Павлова в связи «с утратой признаков иностранного агента». Также из списка исключили ликвидированный Благотворительный фонд развития филантропии.

Основатели сайта «Агентура.ру» — журналисты и авторы книг о ФСБ Ирина Бороган и Андрей Солдатов. Власти России ранее объявили их обоих «иноагентами».

Читайте также

Ученые и журналисты теперь становятся «террористами» и «экстремистами» даже чаще, чем «иноагентами». Фактически это гражданская смерть Что это значит? И можно ли как-то избавиться от этого статуса? 3 карточки