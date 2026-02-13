Минюст объявил «иноагентом» сайт «Агентура.ру», который освещает деятельность спецслужб России
Источник: Минюст РФ
Министерство юстиции России обновило реестр «иностранных агентов», включив в него сайт «Агентура.ру», который освещает деятельность российских спецслужб.
Также в реестр «иноагентов» попали:
- журналистка Мария Лацинская,
- выступающий за независимость Чувашии активист Михаил Орешников (Мишши Орешников),
- журналистка Марина Охримовская,
- журналистка Галина Сидорова,
- поддерживающий активистов и политзаключенных правозащитный проект «Открытое пространство».
Ведомство исключило из реестра основателя сети обувных магазинов Zenden Андрея Павлова в связи «с утратой признаков иностранного агента». Также из списка исключили ликвидированный Благотворительный фонд развития филантропии.
Основатели сайта «Агентура.ру» — журналисты и авторы книг о ФСБ Ирина Бороган и Андрей Солдатов. Власти России ранее объявили их обоих «иноагентами».