Перейти к материалам

Минюст объявил «иноагентом» писателя Эдуарда Тополя

Источник: Минюст РФ

Минюст РФ обновил реестр «иностранных агентов», включив в него четырех человек и один проект.

В список попали:

  • журналистка, заместитель главного редактора Agentura.ru Ирина Бороган;
  • писатель, режиссер, сценарист Эдуард Тополь (эмигрировал из СССР в 1978 году, сейчас живет в Израиле);
  • журналист и блогер Сергей Куропов;
  • активистка и феминистка из Костромы Ирина Шумилова; 
  • сатирический ютьюб-проект «Обманутый россиянин».

Среди прочего Минюст обвиняет новых фигурантов реестра «иноагентов» в том, что они распространяют недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, а также выступают против вторжения войск РФ в Украину.