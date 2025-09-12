Минюст объявил «иноагентом» писателя Эдуарда Тополя
Источник: Минюст РФ
Минюст РФ обновил реестр «иностранных агентов», включив в него четырех человек и один проект.
В список попали:
- журналистка, заместитель главного редактора Agentura.ru Ирина Бороган;
- писатель, режиссер, сценарист Эдуард Тополь (эмигрировал из СССР в 1978 году, сейчас живет в Израиле);
- журналист и блогер Сергей Куропов;
- активистка и феминистка из Костромы Ирина Шумилова;
- сатирический ютьюб-проект «Обманутый россиянин».
Среди прочего Минюст обвиняет новых фигурантов реестра «иноагентов» в том, что они распространяют недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, а также выступают против вторжения войск РФ в Украину.