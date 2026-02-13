Макрон призвал вести прямые переговоры с Россией. Он считает, что Европа все равно столкнется с агрессией Москвы

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страны Европы должны участвовать в переговорах с Россией о завершении российско-украинской войны. Об этом он сказал, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Le Monde 13 февраля.

Макрон считает, что нужно «восстановить прозрачный канал коммуникации с Россией». По его словам, Европа должна быть в «сильной позиции», чтобы вести переговоры с Россией в будущем, для этого странам Старого Света следует «активно развивать» свой «инструментарий» обороны, в частности в области дальнобойных систем.

Макрон заявил, что Европа все равно столкнется с агрессивной Россией, даже если будет завершена российско-украинская война, пишет Reuters. Европе придется «определить свои правила сосуществования» с Россией после того, как будет заключено мирное соглашение, чтобы «ограничить риск эскалации», цитирует слова Макрона Le Fifaro.

«Европейцы должны начать эту работу, руководствуясь своим собственным мышлением и своими собственными интересами. Поэтому сегодня я предлагаю начать серию консультаций по этому важному вопросу», — заявил Макрон. Он призвал страны Европы присоединиться к обсуждениям, которые уже ведут Франция, Германия и Великобритания.

Он призвал перестроить и реорганизовать архитектуру безопасности в Европе, в том числе «заново сформулировать ядерное сдерживание».

