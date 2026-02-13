Financial Times: Рубио в последний момент отказался от встречи с лидерами Европы по вопросу Украины

Госсекретарь США Марко Рубио пропустил встречу с европейскими лидерами, посвященную российско-украинской войне, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Рубио должен был присоединиться к переговорам лидеров Германии, Франции, Польши, а также руководства Европейской комиссии в Мюнхене 13 февраля. Но в последний момент глава Госдепа отказался от участия «из-за несовпадения графиков».

Неназванный представитель США объяснил решение госсекретаря «количеством встреч, которые у него запланированы на это же время». По его словам, Рубио в рамках Мюнхенской конференции обсуждает вопросы России и Украины на множестве других встреч.

Так, по данным американских журналистов, госсекретарь 14 февраля планирует встретиться с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Один из европейских чиновников назвал отказ Рубио от участия во встрече «безумным». Второй европейский источник FT отметил, что без участия США встреча оказалась лишенной содержания.

Как отмечает Financial Times, администрация президента США Дональда Трампа все больше дистанцируется от своих европейских союзников и стремится подтолкнуть Украину к мирному соглашению с Россией.

По мнению европейских чиновников, решение Марко Рубио отказаться от встречи с европейскими лидерами, свидетельствует о том, что США все меньше заинтересованы вовлекать Европу в свои усилия по урегулированию конфликта.

