Faridaily: в Кремле отменили карантин для чиновников перед встречами с Путиным. Такой режим действовал шесть лет — с пандемии ковида
Президент РФ Владимир Путин перестал требовать от людей, с которыми он проводит встречи, соблюдения предварительного карантина. Об этом сообщает издание Faridaily со ссылкой на четыре источника, знакомые с протоколом Кремля.
«В России военного времени личные встречи с президентом являются чрезвычайно важным политическим товаром, и сейчас их стало проще организовать», — пишут в рассылке для подписчиков Faridaily журналистки Фарида Рустамова и Маргарита Лютова.
Карантинные меры ввели в Кремле в 2020 году на фоне пандемии коронавируса, за их исполнение отвечала Федеральная служба охраны. Путин, известный бережным отношением к своему здоровью, стал единственным главой государства, который так долго поддерживал строгий карантинный режим. Из-за этого чиновникам, главам госкомпаний и миллиардерам, которые планировали встретиться с президентом, приходилось по несколько дней и даже недель проводить в специально отведенных изоляционных учреждениях.
В случаях, когда Путин принимал в Кремле мировых лидеров (например, Эммануэля Макрона) и предварительный карантин был невозможен, президент вел переговоры за длинным столом вдали от своих собеседников.