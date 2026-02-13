Арсен Маркарян попросил вынести ему приговор по делу о реабилитации нацизма в особом порядке, не исследуя доказательства. Он назвал советского солдата «*********»

Блогер-женоненавистник Арсен Маркарян попросил рассмотреть его дело в особом порядке, сообщает «Медиазона», ссылаясь на информацию на сайте Мосгорсуда. Заседание суда по его делу назначено на 19 февраля.

Особый порядок рассмотрения назначается, когда обвиняемый полностью признает свою вину в преступлении легкой или средней тяжести, отмечает издание. В таком случае суд не исследует доказательства, а приговор не может превышать две трети от максимального срока.

Согласно карточке дела, Маркаряну вменили два эпизода по уголовной статье о реабилитации нацизма (пункт «в» части 2 статьи 354.1 УК, а также часть 4 той же статьи). Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.

В следующем абзаце есть мат.

По версии обвинения, блогер в том числе допустил оскорбительное высказывание в адрес советского солдата в одном из своих видео. Судя по сохранившимся отрывкам этого ролика, Маркарян назвал Матросова «долбоебом».

Арсен Маркарян известен своими женоненавистническими высказываниями. Его задержали в августе 2025 года, как сообщалось, при попытке уехать из России. По данным МВД, в момент задержания блогер ехал в багажнике машины. Сам Маркарян утверждал, что сидел на пассажирском кресле.

