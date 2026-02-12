По итогам 2025 года в России было выявлено 22,2 тысячи несовершеннолетних преступников, что на 5% больше, чем годом ранее, пишут «Такие дела» со ссылкой на доклад МВД. В последний раз рост этого показателя был зафиксирован в 2015 году. Больше — на 10% — стало и подростков, отбывающих условное наказание, следует из данных ФСИН.

При этом количество подозреваемых по всем статьям УК всех возрастов упало почти на 11%, поэтому доля преступлений, совершенных детьми, в 2025 году выросла до более чем 3%, и это максимальный показатель с 2021 года, отмечает издание.

Чаще всего, следует из данных Верховного суда России за первое полугодие 2025 года (более свежей статистики на момент публикации не было), несовершеннолетние становились фигурантами уголовных дел о кражах, грабежах и мошенничестве. На втором месте дела, связанные с наркотиками, на третьем — с преступлениями против жизни и здоровья. На четвертом месте — дела по террористическим и экстремистским статьям УК.

По мнению профессора социальных наук, специалиста по российской правоохранительной системе Кирилла Титаева, рост подростковой преступности может объясняться тем, что детей в возрасте 14–17 лет в структуре населения России стало больше, чем 10 лет назад.

Однако другие эксперты считают, что этот рост нельзя объяснить только демографией. «Мы имеем дело не с количественным, а с качественным сдвигом, то есть изменилась среда, в которой живут подростки, и способы их вовлечения», — считает директор центра профилактики преступлений «Родители за мир без преступности, насилия и наркотиков» Татьяна Тищенко.

В частности, Тищенко отметила низкую вовлеченность родителей, «занятых выживанием», в жизнь подростков, и более раннее интеллектуальное взросление на фоне нормализации насилия в обществе.

О том, что нормализация насилия влияет на детей, сказал и социолог Искандер Ясавеев. Он считает, что любая война провоцирует рост преступности. «Механизм влияния войны на преступность сложен, но в большинстве воевавших обществ насилие во время войны и после нее возрастало», — отметил он.

