В МГУ начался курс «История Империи» православного олигарха Константина Малофеева. На первой лекции он цитировал Путина и показывал Клинтона в платье

На факультете политологии МГУ стартовал курс «История Империи» из 18 лекций, который ведет православный олигарх, основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев. Вводную лекцию посетил корреспондент «Коммерсанта».

По данным издания, Малофеев посвятил первое занятие историософии и рассказывал об упадке современной цивилизации. Бизнесмен начал лекцию с цитаты Владимира Путина: «Сегодня ополченцы Донбасса вместе с бойцами Армии России сражаются на своей земле, где разили врага дружинники Святослава и Владимира Мономаха, солдаты Румянцева и Потемкина, Суворова и Брусилова, где насмерть стояли герои Великой Отечественной войны».

Малофеев заявил студентам, что история России «пошла не туда» после расстрела Белого дома в 1993 году — тогда страна была «колонизирована Штатами». По мнению автора курса, Россия восстала против «западных порядков» в 2007 году, когда Владимир Путин, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, дал понять, что «в мире не может быть одного гегемона».

Сейчас, считает Малофеев, нужно говорить о святых и полководцах, а также «певцах империи» — Пушкине, Гоголе, Достоевском. Нынешние же элиты в основном замечены в сексуальных скандалах с американским финансистом Джеффри Эппштейном, заявил он. Эту мысль Малофеев сопроводил слайдом с портретом бывшего президента США Билла Клинтона в платье (он фигурировал в материалах по делу Эпштейна).

Следующую лекцию курса прочитает публицист Егор Холмогоров, пишет «Коммерсант». По окончании студентам придется сдавать дифференцированный зачет.

