В Анапе задержали однокурсника студента, открывшего стрельбу в техникуме. Его подозревают в подстрекательстве

В Краснодарском крае задержали соучастника студента, который 11 февраля открыл стрельбу в Индустриальном техникуме в Анапе, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Следствие утверждает, что студент еще в ноябре 2025 года рассказал своему одногруппнику, что собирается напасть на техникум «с целью убийства», а тот «различными способами, в том числе путем провокации, стал склонять его к совершению особо тяжких преступлений». В результате стрельбы погиб охранник, который пытался остановить нападавшего. Пострадали несовершеннолетний учащийся и сотрудница техникума.

Имя задержанного не называется. Его подозревают в подстрекательстве к совершению убийства и покушению на убийство. Его дело объединено с делом, возбужденным против стрелявшего.

Кроме того, уголовное дело о небрежном хранении огнестрельного оружия возбуждено в отношении 64-летнего мужчины, которому принадлежало ружье, использованное нападавшим. Его имя также не называется.

