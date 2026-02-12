Reuters: в России в 2025 году резко выросли продажи иностранных автомобилей, ввезенных из Китая. Самой популярной маркой стала Toyota

В 2025 году в России продали более 65 тысяч автомобилей западных автопроизводителей, которые в 2022 ушли из страны, пишет Reuters со ссылкой на данные агентства «Автостат» о регистрациях новых машин и на интервью с пятью участниками торговых цепочек.

Речь идет об автомобилях, например, японских и немецких марок — Toyota, Mazda, BMW, Mercedes, Volkswagen, которые собираются в Китае самими автопроизводителями в сотрудничестве с местными партнерами или попадают в КНР как «подержанные». В таком случае, как поясняет Reuters, в страну напрямую привозят новые западные иномарки с нулевым пробегом, а дилеры регистрируют их как проданные в Китае и затем отправляют на экспорт. При этом в Китае на такие машины действуют большие скидки, но в России их продают по ценам, сопоставимым с новыми автомобилями.

По данным Reuters, число таких ввезенных из Китая автомобилей в 2025 году выросло более чем в два раза с 2023 года. Данные «Автостата» показывают, что чаще всего россияне покупали автомобили Toyota (чаще, чем любую другую иностранную марку за исключением китайских). В числе других наиболее востребованных не китайских брендов оказались BMW, Kia, Mercedes, Hyundai, Volkswagen и Mazda, свидетельствуют данные регистрации новых автомобилей.

Агентство отмечает, что, как подтверждают данные «Автостата», Китай стал основным каналом поставок в Россию автомобилей западных производителей, объявивших об уходе из страны в 2022 году.

