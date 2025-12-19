Антон Ваганов / Reuters / Scanpix / LETA

Рост цен на автомобили в России из года в год бьет рекорды. В октябре 2025-го средневзвешенная цена нового легкового авто выросла до 3,43 миллиона рублей, а подержанного — до 1,23 миллиона рублей. Это самые высокие показатели за всю историю наблюдений за рынком.

Причина — не только война России с Украиной, из-за которой западные бренды стали доступны только по параллельному импорту, а российский автопром уступил место китайскому. Существенную роль в резких скачках цен играет протекционистская политика правительства РФ, манипулирующего ставкой утилизационного сбора.

Утилизационный сбор (или утильсбор) — это единовременная плата за то, что автомобиль однажды нужно будет переработать. Размер сбора зависит от таких факторов, как класс и возраст автомобиля, а также объем его двигателя. Утильсбор закладывают в стоимость автомобиля. При этом государство практически полностью компенсирует размер сбора отечественным производителям в рамках мер поддержки. Поэтому в основном нагрузка утильсбора ложится на автомобили, импортируемые в Россию. Сбор регулярно индексируется, но очень неравномерно. С декабря 2025 года правительство ввело новую прогрессивную шкалу утильсбора — с привязкой к мощности двигателя автомобиля. Если раньше льготные ставки утильсбора для граждан могли составлять от 3,4 тысячи до 5,2 тысячи рублей, то теперь, по оценкам экспертов, размер сбора для автомобилей с двигателем мощностью больше 160 лошадиных сил будет колебаться в диапазоне от 750 тысяч до 2,6 миллиона рублей. Аналитики считают, что повышение утильсбора коснется половины ввозимых в Россию машин.

Аналитики предрекают, что в 2026 году отечественные машины вырастут в цене на 10%, китайские бренды подорожают на 15-20%, а поставки по каналам параллельного импорта — на 50%. При этом к стандартным факторам (индексация цен, утильсбор, колебания курса валют) добавляется еще один — увеличение с нового года НДС до 22%. Накануне введения нового утильсбора на рынке начался ажиотаж — россияне стали искать последние доступные модели по старым ценам.

На этом фоне в профильных СМИ (и топах поисковых запросов) появилась едва ли не сенсационная новость, что в России вдруг стали доступны новые модели Volkswagen и Skoda, которые стоят дешевле «Лады». Это действительно так. Правда, есть важные нюансы — и нужно очень постараться, чтобы обзавестись машинами по таким ценам.

Во-первых, речь идет не о стандартной европейской линейке, а о моделях, выпускаемых для китайского рынка. Это бюджетные кроссоверы Volkswagen Tharu XR и Skoda Kamiq, которые производят на совместном предприятии -Volkswagen в Китае.

Tharu XR не попала под новый утильсбор. Она поставляется с двумя вариантами двигателя объемом полтора литра — мощностью 110 и 160 лошадиных сил. Даже не в самой базовой комплектации ее можно купить за 1,64 миллиона рублей. А, например, новая Lada Vesta в средней комплектации сейчас доступна за 1,68 миллиона рублей, сравнили автомобильные эксперты.

Во-вторых, по «цене дешевле „Лады“» новый Volkswagen из Китая можно найти лишь с поставкой во Владивостоке. И это ограниченное предложение. Эту же модель в чуть улучшенных комплектациях могут доставить под заказ в Иркутске, Омске, Воронеже, Уфе и Чебоксарах. Там цена уже будет варьироваться от 1,8 до двух миллионов рублей.

Это же касается кроссовера Skoda Kamiq. В том же Владивостоке его продают за 1,67 миллиона рублей. В автосалонах в западной части России цена будет выше.

Наконец, само сравнение цен на Volkswagen и «Ладу» подается в профильных СМИ не совсем корректно, ведь у моделей изначально не одинаковые комплектации. Но, да, в некоторых случаях европейский кроссовер китайского производства может оказаться дешевле продукции АвтоВАЗа.

Подробнее об утильсборе

