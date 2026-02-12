Пограничный царь Белого дома объявил, что США завершают масштабную операцию против иммигрантов в Миннесоте

Том Хоман, занимающий пост «пограничного » в администрации Дональда Трампа, сообщил, что президент США поддержал его предложение завершить в Миннесоте операцию по выявлению и депортации иммигрантов, не имеющих легального статуса.

«Я предложил, и президент Трамп согласился, завершить эту масштабную операцию», — сказал Хоман журналистам на пресс-конференции 12 февраля (цитата по Reuters).

В операции, проводимой в Миннесоте, участвовали три тысячи иммиграционных агентов. В конце января Трамп сообщил, что сотрудников иммиграционной и таможенной полиции (ICE) и пограничного патруля постепенно выведут из Миннеаполиса, крупнейшего города Миннесоты.

В начале февраля Том Хоман сообщил, что из штата отзовут 700 агентов. Сейчас он сказал, что оставшихся агентов выведут на следующей неделе, то есть до 22 февраля.

В Миннеаполисе прошли акции протеста из-за того, что в городе проходила масштабная операция против иммигрантов. В разные дни в январе агенты убили в городе двух местных жителей — Рене Гуд и Алекса Претти.

Читайте также

Трамп отступает: он сворачивает операцию против иммигрантов в Миннесоте Федеральные агенты убили там двух человек. Рейтинг президента падает

Читайте также

Трамп отступает: он сворачивает операцию против иммигрантов в Миннесоте Федеральные агенты убили там двух человек. Рейтинг президента падает