Пограничный царь Белого дома объявил, что США завершают масштабную операцию против иммигрантов в Миннесоте
Том Хоман, занимающий пост «пограничного царя» в администрации Дональда Трампа, сообщил, что президент США поддержал его предложение завершить в Миннесоте операцию по выявлению и депортации иммигрантов, не имеющих легального статуса.
«Я предложил, и президент Трамп согласился, завершить эту масштабную операцию», — сказал Хоман журналистам на пресс-конференции 12 февраля (цитата по Reuters).
В операции, проводимой в Миннесоте, участвовали три тысячи иммиграционных агентов. В конце января Трамп сообщил, что сотрудников иммиграционной и таможенной полиции (ICE) и пограничного патруля постепенно выведут из Миннеаполиса, крупнейшего города Миннесоты.
В начале февраля Том Хоман сообщил, что из штата отзовут 700 агентов. Сейчас он сказал, что оставшихся агентов выведут на следующей неделе, то есть до 22 февраля.
В Миннеаполисе прошли акции протеста из-за того, что в городе проходила масштабная операция против иммигрантов. В разные дни в январе агенты убили в городе двух местных жителей — Рене Гуд и Алекса Претти.