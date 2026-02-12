Мобильные разработчики пожаловались на проблемы с релизом из-за «замедления» Telegram. Другие платформы для разработки заблокированы или ушли из России

Мобильные разработчики из-за «замедления» мессенджера Telegram в России столкнулись с проблемами — они не могут тестировать приложения и оповещать об обновлениях, пишет РБК, опросивший участников рынка.

Собеседники РБК говорят, что Telegram стал одним из ключевых инструментов доставки тестовых сборок приложений (еще не вышедших в магазины и нуждающихся в проверке) после того, как зарубежные платформы для разработки ушли из России или были заблокированы.

По словам представителя компании Fork-Tech, для многих российских разработчиков Telegram стал вынужденной заменой. «Сейчас разработчики рискуют потерять инфраструктурный канал во второй раз за четыре года. Особенно остро это ощутили крупные финансовые организации, где требования к контролю качества и безопасности приложений значительно выше», — сказал он.

Вице-президент по операционной деятельности и информационным технологиям финансовой группы «БКС Холдинг» Сергей Путятинский отмечает, что «замедление» Telegram стало проблемой для тех команд, у которых процессы разработки и конвейеры сборки приложений настроены на Telegram в качестве мессенджера, или для тех, у кого там есть вспомогательные боты.

По мнению руководителя направления разработки Android red_mad_robot Сергея Иванова, «замедление» Telegram ударило по двум ключевым параметрам разработки приложений: оперативности уведомлений и скорости обмена файлами. Он добавляет, что это «особенно критично в моменты, когда новую версию приложения нужно срочно собрать, проверить и отправить в магазин».

Еще одно следствие — удар по экономике приложений из-за удорожания регистрации пользователей, сказала директор по продуктам студии разработки «Решение» Анфиса Кондрашова. Она отмечает, что отправка кода для авторизации пользователя при регистрации в приложении через Telegram стоит пять рублей, а смс — более 40 рублей за штуку.

10 февраля РБК со ссылкой на источники сообщил, что власти решили начать «замедление» мессенджера Telegram в России. Позже в Роскомнадзоре заявили, что продолжат вводить «последовательные ограничения» против мессенджера, чтобы добиться «исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан». Основатель Telegram Павел Дуров выступил с заявлением, в котором говорилось, что власти России пытаются заставить своих граждан перейти на «контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры» (мессенджер Max).

