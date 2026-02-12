«Медуза» и другие независимые СМИ совместно с ФБК организовали аукцион «Ты не один» в поддержку политзаключенных

В рамках проекта в поддержку политзаключенных «Ты не один», организованного независимыми СМИ совместно с ФБК, проходит благотворительный аукцион. Вырученные в ходе него средства пойдут на поддержку политических заключенных и их семей.

С 11 по 15 февраля на аукционе можно, например, приобрести галстук Алексея Навального, венок героини Марии Машковой из спектакля «Надеждины», фигурку Екатерины Шульман, книгу «Дорогая редакция» (лот от «Медузы» с сюрпризом), альбомы с автографами Андрея Макаревича, групп «Каста» и «Порнофильмы», книги Антона Долина и Бориса Акунина, а также многие другие лоты.

Стартовые ставки — от 40 до 1000 евро. Любой лот можно приобрести сразу по установленной цене.

К сожалению, принять участие в аукционе могут только люди, которые не живут в России или Беларуси. Оплата картами российских банков не принимается.

Посмотреть лоты и сделать ставки можно здесь.

Проект «Ты не один» организован при поддержке ФБК, «Медузы», «Дождя», «Медиазоны» и «Службы поддержки». Ежегодно 12 июня он проводит марафон солидарности с политзаключенными. За три года на марафоне собрали десятки миллионов рублей для российских политзаключенных и их семей.

