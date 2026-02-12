Арестован бывший глава транспортной группы FESCO Андрей Северилов. Его обвинили в крупной растрате

Мещанский суд Москвы арестовал бывшего председателя совета директоров транспортной группы FESCO Андрея Северилова, сообщает РБК.

Северилов и вице-президент FESCO по производственному развитию Борис Иванов были задержаны в Москве по обвинению о растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК). По словам источника РБК, Северилова задержали 11 февраля, на допросе фигуранты дела вину не признали.

На суде следователь заявил, что Северилова и Иванова обвиняют в хищении 885 миллионов рублей у Владивостокского морского торгового порта (ВМПТ).

Следствие объяснило требование об аресте бывшего главы FESCO тем, что предполагаемые соучастники бывшего вице-президента FESCO находятся за границей. Одним из них прокурор назвал бывшего совладельца транспортной группы FESCO Михаила Рабиновича. Обвинение считает его организатором преступной группы.

Свидетелем по делу выступил бывший вице-президент FESCO Вячеслав Плотский. Как заявил в суде Северилов, Плотский «активнее всех» давал показания на него показания, поскольку имеет к нему неприязненное отношение.

Андрей Северилов — профессиональный инвестор в промышленные и финансовые активы, пишет РБК. В 2024 году он вышел из совета директоров FESCO и зарегистрировал в Москве новую компанию АО «А7 Холдинг». Она должна была владеть и управлять активами из разных отраслей.

Группа FESCO до 2023 года принадлежала в том числе бизнесменам Зиявудину и Магомеду Магомедову, которые в 2022 году получили сроки по 19 и 18 лет соответственно по делу о хищениях. Акции FESCO обратили в доход государства. Контрольный пакет акций (92,5%) главного актива компании — Дальневосточного морского пароходства — передали в уставной капитал госкорпорации «Росатом».