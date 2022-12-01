Бывший миллиардер Зиявудин Магомедов получил 19 лет колонии по делу о хищениях на сумму 11 миллиардов рублей

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Мещанский суд Москвы приговорил основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова к 19 годам лишения свободы, сообщает ТАСС.

Братья Магомедовы находятся под стражей с марта 2018 года. По версии следствия, они совершали многомиллиардные хищения при операциях с землей, недвижимостью и оборудованием. Судебный процесс по делу начался в декабре 2020 года. Помимо братьев, обвиняемыми проходят еще около 20 человек.

Его брат, бывший член Совета Федерации Магомед Магомедов, получил 18 лет лишения свободы.

Ранее Магомедовы были признаны виновными в создании преступного сообщества и хищениях на сумму 11 миллиардов рублей. Из-за большого объема дела оглашение приговора продолжается несколько дней.

В ходе сегодняшнего заседания суд также удовлетворил иски к фигурантам дела на сумму 3,6 миллиарда рублей.

Обвинение требовало для Зиявудина Магомедова 24 года лишения свободы, а для Магомеда Магомедова — 21 год колонии.

Ранее Зиявудин Магомедов был одним из самых богатых людей России. В 2011 году Forbes оценивал его состояние в три миллиарда долларов.