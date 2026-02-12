«13 россиян сейчас участвуют в Олимпиаде. Именно они заслуживают дисквалификации». Зеленский выступил в защиту украинского скелетониста Владислава Гераскевича

Владимир Зеленский раскритиковал решение Международного Олимпийского комитета об отстранении от соревнований на зимней Олимпиаде в Италии украинского скелетониста Владислава Гераскевича.

Спортсмена дисквалифицировали перед первым заездом Олимпиады 12 февраля из-за того, что он планировал выступить в шлеме с портретами погибших на войне украинских атлетов.

Президент Украины заявил, что олимпийское движение «не должно подыгрывать агрессору», а решение МОК — «точно не о принципах олимпизма, основанных на справедливости и поддержке мира».

Это Россия постоянно нарушает олимпийские принципы и использует время Олимпиады для войны. В 2008-м — война против Грузии, в 2014-м — оккупация Крыма, в 2022-м — полномасштабное вторжение в Украину. И сейчас, в 2026, несмотря на многочисленные призывы прекратить огонь на время проведения зимних Олимпийских игр — полное пренебрежение со стороны России и увеличение ударов ракетами и дронами по нашей энергетике и нашим людям.

По словам Зеленского, за время большой войны Россией были убиты 660 украинских атлетов и тренеров. «Но при этом 13 россиян сейчас в Италии и участвуют в Олимпиаде. Это на Олимпийских играх они под нейтральными флагами, а в жизни публично поддерживают российскую агрессию против Украины и оккупацию наших территорий. И именно они заслуживают дисквалификации», — написал украинский лидер в своем телеграм-канале.

Зеленский также поблагодарил Гераскевича «за четкую позицию». «Гордимся Владиславом и его поступком. Иметь смелость — это больше, чем иметь медали», — добавил он.

Обновлено. Владимир Зеленский подписал указ о награждении Владислава Гераскевича орденом Свободы. Государственная награда присуждена с формулировкой «за самоотверженное служение украинскому народу, гражданское мужество и патриотизм в отстаивании идеалов свободы и демократических ценностей».

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич хотел выступить на Олимпиаде в «шлеме памяти» с портретами погибших спортсменов Из-за этого его дисквалифицировали перед первым заездом

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич хотел выступить на Олимпиаде в «шлеме памяти» с портретами погибших спортсменов Из-за этого его дисквалифицировали перед первым заездом