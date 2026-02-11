Вышел первый трейлер перезапуска «Клиники»

Телеканал ABC выпустил первый полноценный трейлер перезапуска комедийного сериала «Клиника» («Scrubs»), рассказывающего о жизни медицинских работников.

В трейлере главные герои Джей Ди (Зак Брафф), Кристофер Тёрк (Дональд Фейсон) и Эллиот Рид (Сара Чок), а также Карла Эспиноса (Джуди Рейес) и Пэрри Кокс (Джон К. Макгинли) снова работают вместе в медицинском центре «Sacred Heart». К уже известным зрителю героям присоединятся новые, в том числе молодые интерны.

Первая серия перезапуска «Клиники» выйдет 25 февраля на телеканале ABC и в стриминговом сервисе Hulu.

ABC

«Клиника» выходила с 2001 по 2010 год. Всего было выпущено девять сезонов. Первоначально сериал выходил на NBC, но последние два сезона выпустил ABC. В России сериал транслировал телеканал «MTV Россия». О перезапуске сериала стало известно в 2024 году.