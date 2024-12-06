Телеканал ABC перезапустит сериал «Клиника»

Телекомпания 20th Television начала работу над продолжением сериала «Клиника» (оригинальное название «Scrubs») по заказу американского канала ABC, сообщают Variety и Deadline.

По данным изданий, в перезапуске принимает участие создатель оригинального шоу, режиссер и сценарист Билл Лоуренс, однако он не станет шоураннером новой «Клиники». Также авторы планируют привлечь к перезапуску оригинальный актерский состав сериала.

Никаких соглашений на данном этапе еще не заключено. Вероятные сроки выхода нового шоу неизвестны.

Сериал «Клиника», рассказывающий о жизни молодых врачей, выходил на американском телевидении с 2001 по 2010 год. Всего вышло девять сезонов (182 эпизода). Главные роли в «Клинике» исполняли Зак Брафф, Сара Чок, Дональд Фэйсон, Джуди Рейес, Кен Дженкинс, Джон Макгинли и Нил Флинн. Изначально шоу транслировали на канале NBC, последние два сезона вышли на ABC. Шоу 17 раз номинировали на премию «Эмми». В России сериал транслировал телеканал «MTV Россия».