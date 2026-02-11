США выпустили новую лицензию на операции с венесуэльской нефтью. В ней прописан запрет на любые сделки с участием России

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США выпустило новую лицензию на проведение операций с венесуэльской нефтью, которая исключает любые сделки с участием России.

Лицензия разрешает осуществление «определенных видов деятельности, связанных с нефтью венесуэльского происхождения». Однако отдельный пункт в ней описывает сделки, которые не разрешаются. Это «любые транзакции с участием лиц (в том числе юридических), находящихся в Российской Федерации или созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации». Тот же запрет относится еще к трем странам — Ирану, КНДР и Кубе.

Кроме того, еще один отдельный пункт запрещает любые транзакции с участием юрлица, находящегося в Венесуэле или США (или созданного в соответствии с их законодательством), которое «прямо или косвенно находится в собственности» или под контролем лица, находящегося в Китае.

После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро в начале января администрация Трампа потребовала от исполняющей обязанности главы государства Делси Родригес допустить на местный нефтяной рынок американские нефтяные компании и прекратить продажи нефти противникам США. Российский миллиардер Олег Дерипаска отмечал, что если США доберутся до нефтяных месторождений Венесуэлы, «под их контролем окажется больше половины мировых запасов нефти». «И, по-видимому, в их планах — следить за тем, чтобы цена нашей нефти не повышалась выше 50 долларов за баррель», — отмечал Дерипаска.

