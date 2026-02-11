Греф предложил повысить зарплаты чиновникам, чтобы «не набирать во власть коррумпированных дураков и ждать чуда»

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что в России необходимо провести реформу оплаты труда госслужащих — чиновники должны получать столько, «чтобы вести элементарный не нищенский образ жизни».

«Ладно, богатые люди приходят на госслужбу — у них есть какой-то запас, а очень много людей, у которых нет этих запасов. Никто не любит власть, я не люблю власть. Но мы же понимаем, что эти „нелюбимые чиновники“, от них зависит все будущее. Давайте наберем туда коррумпированных дураков и будем ждать чуда, что они вдруг нас приведут в светлое будущее», — заявил Греф, выступая на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС (цитата по РБК).

Он добавил, что человеческая натура «все равно будет взвешивать, как разбогатеть», но при этом у чиновников должен быть «страх уголовной ответственности».

Греф также задался вопросом, почему у российских госслужащих так много льгот. «Они что, больные, инвалиды? Им не льготы, им деньги нужны. Нужно просто-напросто платить нормальную зарплату», — сказал глава Сбербанка.

В октябре 2025 года Владимир Путин подписал указ об индексации зарплат российских госслужащих и дипломатов на 7,6%. До этого в апреле вышел указ президента РФ, который приравнивает зарплаты и премии губернаторов к зарплатам и премиям вице-премьеров.

По данным Росстата на 2022 год (более свежих данных нет, отмечает РБК), среднемесячная заработная плата гражданских служащих в государственных органах (как федеральных, так и региональных) составила 79,8 тысячи рублей. В центральных аппаратах федеральных органов она равнялась 197 тысячам рублей.