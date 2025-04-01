Путин резко повысил зарплаты губернаторам. С 2026 года они вырастут в пять-десять раз

Президент России Владимир Путин подписал указ, который приравнивает зарплаты и премии губернаторов к зарплатам и премиям вице-премьеров. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Издание Faridaily оценивает нынешние зарплаты вице-премьеров в 1,2-1,3 миллиона рублей в месяц (после начала войны Путин своим указом разрешил чиновникам не публиковать декларации о доходах, поэтому точные размеры их зарплат неизвестны).

При этом, по данным источников Faridaily, зарплаты губернаторов «намного» ниже и составляют 150-200 тысяч рублей. «Таким образом, с 2026 года зарплаты руководителей регионов вырастут как минимум в 5-6 раз. По прикидкам одного из высокопоставленных федеральных чиновников, рост будет более существенным — „примерно в 10 раз“», — пишет издание.

По официальным данным, в 2024 году средняя начисленная заработная плата в России составляла 87,9 тысячи рублей.