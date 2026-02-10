Новая «Мумия» с Бренданом Фрейзером и Рэйчел Вайс выйдет в 2028 году

Студия Universal Pictures объявила, что заключила с Бренданом Фрейзером и Рэйчел Вайс контракт на съемки в четвертой части франшизы «Мумия», сообщает The Hollywood Reporter 10 февраля.

В соцсетях Universal появились фотографии Фрейзера и Вайс со съемок первой части «Мумии» (1999) со словами «Папочка и мамочка вернулись». Фрейзер снялся в первых трех частях кинофраншизы, Вайс — в первых двух.

Режиссерами новой части станут Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт («Крик» и «Я иду искать»).

Universal объявил, что новая «Мумия» выйдет в прокат 19 мая 2028 года.

Брендан Фрейзер считался одним из самых востребованных актеров в конце 1990-х годов, однако из-за домогательства, пережитого в 2003-м, он практически перестал сниматься. Фрейзер «перезапустил» свою карьеру после 10-летней паузы. В 2023 году он получил «Оскар» за работу в фильме Даррена Аронофски «Кит».

