МОК запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу выступать на Олимпиаде в шлеме с портретами спортсменов, погибших во время войны

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу выступать на Зимних Играх в шлеме с портретами погибших во время войны России с Украиной.

«Решение, которое просто разбивает сердце. Ощущение, что МОК предает тех спортсменов, которые были частью Олимпийского движения, не давая возможности почтить их на спортивной арене, куда эти спортсмены больше никогда не смогут выйти», — написал 27-летний Гераскевич в своем инстаграме. Спортсмен отметил, что ранее МОК допускал такие способы почтить память погибших, но на этот раз, по его мнению, «для Украины решили установить особые правила».

«Мы готовим официальный запрос в МОК и будем бороться за право соревноваться именно в этом шлеме», — добавил он.

Спортсмена поддержал президент Украины Владимир Зеленский. «На его шлеме — портреты наших атлетов, убитых Россией», — написал он в телеграм-канале.

«Спасибо знаменосцу нашей сборной на зимней Олимпиаде Владиславу Гераскевичу за то, что напоминает миру цену нашей борьбы. Эта правда не может быть неудобной, неуместной или называться „политической акцией на спортивных соревнованиях“. Это напоминание всему миру о том, что такое современная Россия», — подчеркнул президент Украины.

Зимние Игры-2026 — третья Олимпиада, на которой выступает Владислав Гераскевич. В 2018 году он был первым украинским склетонистом, завоевавшим право участвовать в Зимней Олимпиаде. Украинские СМИ писали, что перед началом зимней Олимпиады-2026 года МОК попросил Гераскевича не устраивать во время Игр выступлений против войны.

