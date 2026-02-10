Иран и Россия обвинили Starlink в нарушении международного права

Представители Ирана и России заявили на научной конференции ООН в Вене, что cпутниковая группировка Starlink компании SpaceX Илона Маска нарушает международное право, стирая грань между коммерческими и военными технологиями, сообщает Bloomberg.

Представители Ирана заявили на конференции, прошедшей 9 февраля, что «незаконная эксплуатация» Starlink в Иране нарушает суверенитет страны. По мнению Тегерана, «коммерческую спутниковую мега-группировку» несанкционированно используют в военных целях.

Представители России, в свою очередь, заявили, что Starlink может нарушать Договор о космосе 1967 года, который ратифицировали США и более 100 стран мира. Договор требует, чтобы спутниковые операторы учитывали интересы других участников космической деятельности.

Представители РФ заявили, что крупная спутниковая сеть, управляемая частной структурой, «вряд ли соответствует интересам долгосрочной устойчивости космической деятельности и использования космического пространства».

Представители Ирана также выступили против Starlink в Международном союзе электросвязи, агентстве ООН по цифровым технологиям, расположенном в Женеве. По мнению Тегерана, сеть Starlink нарушает правила, запрещающие использовать телекоммуникационные услуги, которые не санкционированы национальными правительствами.

Компания SpaceX управляет сетью из примерно 9600 спутников Starlink. Сеть спутниковой связи активно используют военные Украины, которые противостоят ВС РФ. Военные России также использовали Starlink, однако в начале февраля терминалы спутниковой связи массово отключились на фронте.

Также Starlink использовали протестующие в Иране во время демонстраций в январе. Starlink стал ключевым каналом связи, когда власти отключили в стране интернет. В Иране запрещен Starlink, однако в последние годы в страну нелегально ввезли около 50 тысяч терминалов спутниковой связи.

