Акции VK выросли после сообщений о «замедлении» телеграма
Источник: Московская биржа
Акции технологического холдинга VK на Московской бирже подорожали после появления сообщения о «замедлении» работы мессенджера Telegram.
О том, что власти РФ решили начать «замедление» телеграма в России, РБК со ссылкой на источники написал около 13:00 по московскому времени. После этого ценные бумаги VK (VKCO) выросли более чем на 4%, до отметки в 322 рубля за акцию.
Затем рост несколько замедлился. По состоянию на 14:30 мск, акции VK торговались по 320 рублей (+3,41% к уровню закрытия предыдущих торогов).
Официально Роскомнадзор на момент публикации новости не комментировал сообщения о «замедлении» телеграма.
Российские пользователи еще 9 февраля начали жаловаться на сбои в работе Telegram.
