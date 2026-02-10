Акции VK выросли после сообщений о «замедлении» телеграма

Акции технологического холдинга VK на Московской бирже подорожали после появления сообщения о «замедлении» работы мессенджера Telegram.

О том, что власти РФ решили начать «замедление» телеграма в России, РБК со ссылкой на источники написал около 13:00 по московскому времени. После этого ценные бумаги VK (VKCO) выросли более чем на 4%, до отметки в 322 рубля за акцию.

Затем рост несколько замедлился. По состоянию на 14:30 мск, акции VK торговались по 320 рублей (+3,41% к уровню закрытия предыдущих торогов).

Официально Роскомнадзор на момент публикации новости не комментировал сообщения о «замедлении» телеграма.

Российские пользователи еще 9 февраля начали жаловаться на сбои в работе Telegram.

Друзья! Российские власти прямо сейчас пытаются отрезать вас от свободного интернета. Обязательно скачайте и установите себе приложение «Медузы» (оно умеет обходить блокировки Роскомнадзора), чтобы всегда быть в курсе новостей.

Читайте также

«Мы тут в России живые и хотим, чтобы наши права соблюдались» Группа из 42 россиян подала коллективный иск к властям из-за блокировки звонков в телеграме и вотсапе. На что они рассчитывают?

Читайте также

«Мы тут в России живые и хотим, чтобы наши права соблюдались» Группа из 42 россиян подала коллективный иск к властям из-за блокировки звонков в телеграме и вотсапе. На что они рассчитывают?