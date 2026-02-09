Юлия Навальная и ФБК объявили кампанию за свободный интернет в России. Они будут призывать удалить мессенджер Max из магазинов Apple и Google
Юлия Навальная и Фонд борьбы с коррупцией объявили, что начинают кампанию «Я на связи» против ограничения интернета в России, сообщила сама Навальная в видеообращении.
В рамках этой кампании они планируют:
- добавить в «Черный блокнот» «всех, кто причастен к блокировкам»;
- составить список для введения санкций и отправить его властям Евросоюза, США и других стран;
- связаться с технологическими компаниями, чтобы они помогали россиянам обходить блокировки;
- попросить Google и Apple удалить российский государственный мессенджер Max из магазинов приложений;
- подать иск в российский суд из-за блокировок иностранных мессенджеров.
«Понятно, что иск отклонят, но это будет свидетельством того, что все блокировки происходят именно по политическим причинам. И вся система покрывает тех, кто блокирует интернет», — говорится на сайте кампании.
После анонса кампании Навальной и ФБК партия «Рассвет» заявила, что уже ведет свою кампанию за свободный интернет. «Ничего не напоминает? Кампания за свободный интернет проводится партией „Рассвет“ уже полгода!» — прокомментировала партия выступление Навальной.
Юлия Навальная в сентябре 2025 года — за год до выборов в Госдуму РФ — объявила кампанию против партии «Единая Россия». По ее словам, борьба за свободный интернет станет частью этой кампании.
В декабре 2025 года группа россиян подала коллективный иск к властям из-за блокировки звонков в телеграме и вотсапе. Вскоре суд его отклонил, сообщал телеграм-канал «Осторожно, новости».
Власти России ограничивают интернет в стране под разным предлогами: они объясняют ограничения связи необходимостью обеспечить безопасность во время атак украинских беспилотников, а также блокируют конкретные платформы, обвиняя их в несоблюдении законов РФ.