Юлия Навальная и ФБК объявили кампанию за свободный интернет в России. Они будут призывать удалить мессенджер Max из магазинов Apple и Google

Юлия Навальная и Фонд борьбы с коррупцией объявили, что начинают кампанию «Я на связи» против ограничения интернета в России, сообщила сама Навальная в видеообращении.

В рамках этой кампании они планируют:

добавить в «всех, кто причастен к блокировкам»;

составить список для введения санкций и отправить его властям Евросоюза, США и других стран;

связаться с технологическими компаниями, чтобы они помогали россиянам обходить блокировки;

попросить Google и Apple удалить российский государственный мессенджер Max из магазинов приложений;

подать иск в российский суд из-за блокировок иностранных мессенджеров.

«Понятно, что иск отклонят, но это будет свидетельством того, что все блокировки происходят именно по политическим причинам. И вся система покрывает тех, кто блокирует интернет», — говорится на сайте кампании.

После анонса кампании Навальной и ФБК » заявила, что уже ведет свою кампанию за свободный интернет. «Ничего не напоминает? Кампания за свободный интернет проводится партией „Рассвет“ уже полгода!» — прокомментировала партия выступление Навальной.

Юлия Навальная в сентябре 2025 года — за год до выборов в Госдуму РФ — объявила кампанию против партии «Единая Россия». По ее словам, борьба за свободный интернет станет частью этой кампании.

В декабре 2025 года группа россиян подала коллективный иск к властям из-за блокировки звонков в телеграме и вотсапе. Вскоре суд его отклонил, сообщал телеграм-канал «Осторожно, новости».

Власти России ограничивают интернет в стране под разным предлогами: они объясняют ограничения связи необходимостью обеспечить безопасность во время атак украинских беспилотников, а также блокируют конкретные платформы, обвиняя их в несоблюдении законов РФ.

Эксперты рассказали «Медузе», что будет с интернетом в России в 2026 году

Весь прошлый год власти душили Рунет — от ограничений вотсапа и телеграма до «белых списков». Станет ли все еще хуже в 2026-м? Мы попросили поделиться прогнозами экспертов и журналистов, которым доверяем

Эксперты рассказали «Медузе», что будет с интернетом в России в 2026 году

Весь прошлый год власти душили Рунет — от ограничений вотсапа и телеграма до «белых списков». Станет ли все еще хуже в 2026-м? Мы попросили поделиться прогнозами экспертов и журналистов, которым доверяем