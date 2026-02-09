В Татарстане школы начали следить за соцсетями учеников

В школах Татарстана от родителей стали требовать согласия на мониторинг страниц детей в соцсетях и мессенджерах, пишет «Бизнес Online».

Родителям раздают бланки, в которых они должны указать номер телефона ребенка и ссылки на его профили в соцсетях. Целью сбора данных заявлено «изучение возможного попадания подростков под воздействие деструктивных сообществ». Мониторингом будут заниматься классные руководители.

Основанием для этой инициативы стало решение региональных властей. В Минобрнауки Татарстана уверяют, что вся полученная информация будет использоваться «исключительно для анализа потенциальных рисков и разработки рекомендаций по безопасному поведению в сети».

Власти также настаивают, что делиться данными об аккаунтах детей родители могут «исключительно на добровольной основе».

Только с начала 2026 года в российских школах произошли как минимум три инцидента, когда ученики совершали нападения с оружием. В Нижнекамске 22 января ученик седьмого класса ранил ножом техническую работницу. В Уфе 3 февраля девятиклассник устроил стрельбу стрельбу из пневматического автомата; двое учителей были ранены. В Красноярском крае в городе Кодинск в тот же день ученица седьмого класса напала с ножом на другую школьницу.

