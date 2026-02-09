В сети нашли видео, на котором Нурлан Сабуров передает российским военным 10 мотоциклов

В соцсетях распространился ролик с Нурланом Сабуровым, в котором комик рассказывает, что передал десять мотоциклов бойцам подразделения «Легион Вагнер Истра».

Как ранее писали «Важные истории» со ссылкой на знакомого комика, таким образом Сабуров пытался доказать свою «пророссийскую» позицию, когда ФСБ пыталась склонить его к сотрудничеству.

Впервые ролик был опубликован в телеграм-канале главы администрации Истры и секретаря местного отделения «Единой России» Татьяны Витушевой еще в июле 2025 года. Это же видео можно найти в ВК-паблике «Лента новостей Подмосковья Z».

«Сегодня делаем хорошее, благое дело, помогаем бойцам „Легиона Вагнер Истра“, которые, я надеюсь, примут мою маленькую помощь в виде этих мощных мотоциклов эндуро. Они обязательно понадобятся в доставке помощи и провианта. Дай бог, чтобы ребята вернулись здоровыми и с победой», — говорит Сабуров на видео.

«Легион Вагнер Истра» — подразделение в составе Минобороны РФ, созданное после роспуска ЧВК Вагнера. Его возглавляет один из бывших командиров вагнеровцев Александр Кузнецов с позывным «Ратибор».

Комику Нурлану Сабурову, имеющему гражданство Казахстана, запретили въезд в Россию на 50 лет. Об этом стало известно 6 февраля, когда Сабурова задержали в московском аэропорту Внуково после прилета из ОАЭ. Источник РИА Новости заявлял, что запрет на въезд для комика «введен в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей».

По данным «Важных историй», запрет на въезд для Сабурова инициировала Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ (Вторая служба) и ее руководитель Алексей Жало. Как утверждает знакомый комика, Сабурова несколько раз вызывали в здание ФСБ на Лубянке, принуждая к сотрудничеству, но тот не отвечал ни согласием, ни отказом и «пытался отморозиться». Из-за этого комику трижды отказывали в получении вида на жительство в России.

