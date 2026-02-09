В финале Супербоула выступил победитель Грэмми Bad Bunny, который критиковал иммиграционные службы. Трамп назвал шоу «одним из худших за всю историю»

В перерыве финала Национальной футбольной лиги в США ( ) выступил пуэрториканский рэпер Bad Bunny — обладатель «Грэмми», который во время вручения премии неделю назад раскритиковал иммиграционную и таможенную службу США (ICE).

Во время выступления у Bad Bunny, как пишет The Variety, была сложная сценография, которая включала имитацию плантации сахарного тростника и пуэрториканского жилого квартала. В конце рэпер произнес: «Боже, благослови Америку», перечислив вместе с США и другие страны континента — Канаду и Пуэрто-Рико. На билборде за его спиной во время выступления была надпись: «Единственное, что сильнее ненависти — это любовь»

Также во время шоу в перерыве Супербоула выступили Леди Гага и еще один пуэрториканец — певец Рики Мартин.

Дональд Трамп назвал прошедшее шоу «абсолютным ужасом». «Шоу в перерыве Супербоула — это абсолютный ужас, одно из худших за ВСЮ ИСТОРИЮ! В нем нет никакого смысла, это оскорбление величия Америки, оно не соответствует нашим стандартам успеха, креативности или превосходства», — написал он в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, «никто не понимает ни слова из того, что говорит этот парень», а танцы «просто отвратительны, особенно для маленьких детей, которые смотрят это по всей территории США и по всему миру». Он добавил, что шоу в перерыве Супербоула — это «пощечина» Америке, которая «каждый божий день устанавливает новые стандарты и рекорды».

В начале февраля в США прошла 68-я ежегодная церемония вручения музыкальной премии «Грэмми», на которой лучшим альбомом был признан «Debí Tirar Más Fotos» пуэрториканского рэпера Bad Bunny. Альбом на испанском языке победил впервые в истории премии. Во время награждения Bad Bunny выступил с такой речью: «Прежде чем поблагодарить Бога, я скажу: ICE — прочь. Мы не дикари, мы не животные, мы не пришельцы — мы люди».

Массовые протесты против ICE начались после того, как в Миннеаполисе сотрудники иммиграционной службы застрелили 37-летнюю местную жительницу Рене Гуд, машина которой оказалась у них на пути. Меньше чем через месяц в том же Миннеаполисе сотрудники федеральных иммиграционных служб США (ICE и пограничного патруля) застрелили 37-летнего местного жителя Алекса Претти, который работал медбратом в местной больнице. Оба убитых были гражданами США.

Читайте также

Трамп отступает: он сворачивает операцию против иммигрантов в Миннесоте Федеральные агенты убили там двух человек. Рейтинг президента падает

Читайте также

Трамп отступает: он сворачивает операцию против иммигрантов в Миннесоте Федеральные агенты убили там двух человек. Рейтинг президента падает