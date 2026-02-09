В ChatGPT начали тестировать рекламу. Пока только в США

Компания OpenAI сообщила 9 февраля, что начала тестировать рекламу в чат-боте ChatGPT среди пользователей в США, у которых есть подписка Free и Go.

Рекламу не станут показывать пользователям младше 18 лет. Ее не будет рядом с такими темами, как здоровье, психическое здоровье или политика. Кроме того, пользователи смогут отказаться от рекламы в обмен на то, что они будут отправлять меньше бесплатных сообщений в день.

У подписчиков с планами Pro, Business, Enterprise и Education рекламы не будет.

«Реклама не влияет на ответы, которые дает вам ChatGPT, и мы не раскрываем рекламодателям ваши разговоры с ChatGPT. Наша цель — с помощью рекламы обеспечить более широкий доступ к более мощным функциям ChatGPT, сохранив при этом доверие людей к ChatGPT при выполнении важных и личных задач», — заявили в OpenAI.

ChatGPT — один из самых популярных чат-ботов в мире. По данным OpenAI на сентябрь 2025 года, каждую неделю им пользуется 10% взрослого населения планеты — около 700 миллионов человек.

