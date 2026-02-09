По итогам 2025 года убыточность страхования от терактов и диверсий выросла по сравнению с прошлым годом «значительно» — не менее, чем в два раза, пишет «Коммерсант» со ссылкой на опрос участников рынка.

В «АльфаCтраховании» отмечают «как минимум» удвоение уровня убыточности. В одной из крупных страховых компаний говорят об увеличении «не менее чем на 200%» (то есть в три раза).

Рост убыточности участники рынка связывают с тем, что в 2025 году «многократно» выросло число страховых событий — в первую очередь атак беспилотников на производственные и инфраструктурные объекты. Также вырос ущерб, который зачастую составляет до нескольких сотен миллионов рублей по одному страховому событию.

В Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) отмечают, что при выборе целей для атак беспилотников «решающим стал отраслевой признак, а территориальный отошел на второй план». «Прилеты фиксируются не только в приграничных, но и в других регионах нашей страны», — говорят в РНПК.

По оценке замгендиректора страхового брокера Mains Евгения Боровикова, прямые убытки в нефтегазовой отрасли от ударов беспилотников «перевалили за 100 миллиардов рублей», а вместе с потерей прибыли и косвенными убытками составили более одного триллиона рублей.

Читайте также

Украина все чаще атакует нефтегазовые объекты в России. Это может повлиять на российский экспорт — и способность финансировать войну? Главное из публикации CNN

Читайте также

Украина все чаще атакует нефтегазовые объекты в России. Это может повлиять на российский экспорт — и способность финансировать войну? Главное из публикации CNN