В Японии проходят досрочные парламентские выборы. Согласно опросам, победу должна одержать коалиция действующего премьера Санаэ Такаити

В Японии 8 февраля проходят досрочные выборы в палату представителей (нижняя палата парламента страны), сообщает агентство Kyodo.

Почти 1300 кандидатов претендуют на 465 мест в парламенте, из которых 289 — по одномандатным округам, еще 176 — по пропорциональной системе, где места распределяются между партиями в зависимости от того, сколько голосов они наберут.

К 11 утра по местному времени явка избирателей составила 7,17%, что на 3,26% ниже, чем в аналогичное время на предыдущих выборах в 2024 году. На явку, как отмечает BBC News, могут повлиять сильные снегопады в нескольких районах Японии. Парламентские выборы в Японии впервые за 36 лет проходят в зимнее время года.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити распустила парламент и объявила досрочные выборы 19 января — через три месяца после вступления в должность. На тот момент у правящей консервативной Либерально-демократической партии (ЛДП), которую представляет Такаити, было лишь незначительное большинство при поддержке нескольких независимых депутатов в нижней палате парламента, уточняет Kyodo News. Кроме того, правоцентристская партия «Комэйто» покинула правящую коалицию.

С помощью досрочных выборов Такаити хочет заручиться поддержкой избирателей. Согласно предвыборным опросам, коалиция ЛДП с «Партией обновления Японии» может получить до 300 мест в парламенте. Несмотря на низкий рейтинг самой ЛДП, партии может добавить голосов популярность самой Такаити, отмечает BBC. Оппозиция, несмотря на формирование нового центристского альянса и рост популярности ультраправых сил, считается слишком раздробленной, чтобы представлять собой реальную угрозу, поясняет Associated Press. Премьер Японии уже заявила, что уйдет в отставку, если ее партия не победит на выборах.

Такаити выступает за укрепление армии, пересмотр пацифистской конституции Японии и продолжение стимулирования экономики. Премьер, судя по опросам, популярна среди молодых избирателей в возрасте от 18 до 30 лет. Незадолго до выборов в поддержку Такаити выступил президент США Дональд Трамп, назвавший ее «сильным, влиятельным и мудрым лидером».

«Вокруг нее существует позитивная атмосфера, связанная с тем, что она стала первой женщиной-премьером в истории Японии, с ее успехами в дипломатии, с ее рейтингами одобрения в районе 60, а иногда и до 70%», — отмечает преподаватель Университета международных исследований Канда Джеффри Холл. По его словам, этот образ Такаичи поддерживается «крупной консервативной группой пользователей и влиятельных лиц в интернете, которые составляют прочную опору Такаити», а видео и посты, показывающие премьера в позитивном ключе, почти ежедневно становятся вирусными.

Читайте также

Премьер-министром Японии впервые станет женщина Это националистка Санаэ Такаити, которой якобы дали прозвище «Талибан» за консервативные взгляды. Она называет своим кумиром Маргарет Тэтчер

Читайте также

Премьер-министром Японии впервые станет женщина Это националистка Санаэ Такаити, которой якобы дали прозвище «Талибан» за консервативные взгляды. Она называет своим кумиром Маргарет Тэтчер