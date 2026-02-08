Горнолыжница Линдси Вонн упала в скоростном спуске на Олимпиаде, ее эвакуировали на вертолете. Она приехала на Игры с тяжелой травмой 

Американская горнолыжница, олимпийская чемпионка 2010 года Линдси Вонн упала на соревнованиях по скоростному спуску на Олимпиаде-2026 в Италии.

Через 13 секунд после старта она на большой скорости зацепилась за ворота и упала. Самостоятельно подняться спортсменка не смогла. Ее эвакуировали с трассы на вертолете.

Jacquelyn Martin / AP / Scanpix / LETA

О ее состоянии пока ничего не сообщается. «Здесь все ее хирурги, персонал [физиотерапевтов] и врачи, так что я уверена, что они нам сообщат. Думаю, сейчас ее обследуют, это единственное, что мы слышали», — рассказала сестра Вонн Карин Кидоу.

Линдси Вонн 41 год. В 2010 году она выиграла золото Олимпиады в Ванкувере. Кроме того, она является четырехкратной обладательницей Большого хрустального глобуса Кубка мира (2008, 2009, 2010, 2012) и двукратной чемпионкой мира. Вонн регулярно боролась с тяжелыми травмами, в 2019 году после очередного повреждения она объявила о завершении карьеры.

В 2024 году Вонн сделали успешную операцию по замене коленного сустава, после чего она решила вернуться в профессиональный спорт, чтобы выступить на Олимпиаде в Милане. В конце января 2026 года, за неделю до Игр в Италии, Вонн упала во время соревнований и порвала переднюю крестообразную связку колена. Несмотря на это, она все равно решила выступить на Олимпиаде.

