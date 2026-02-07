Telegram разрешил публиковать сторис пользователям из России и Украины, у которых нет платной подписки

Пользователи телеграма из России и Украины, а также из Ирана, у которых нет подписки Telegram Premium, теперь могут публиковать сторис в мессенджере. Об этом сообщает издание «Код Дурова».

По информации издания, в день без платной подписки можно будет публиковать только одну сторис. При оформлении Telegram Premium можно увеличить это количество до ста.

Сторис в телеграме появились в июле 2023 года. Первоначально они были доступны по всему миру только для подписчиков Telegram Premium. В отдельных странах мессенджер практически сразу разрешил использовать эту функцию и обычным пользователям.