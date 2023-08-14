Павел Дуров объявил, что Telegram начал внедрять функцию сторис для всех пользователей (а не только тех, кто купил подписку)

Основатель Telegram Павел Дуров объявил, что команда мессенджера начала внедрять публикацию сторис для всех пользователей.

«Сегодняшнее постепенное внедрение Stories для всех пользователей знаменует начало этого нового этапа в истории Telegram», — сообщил Дуров в заявлении, сделанном в честь десятилетия Telegram.

Сторис в мессенджере появились в начале июля, но делать их могли только обладатели платной подписки Telegram Premium. Остальные пользователи могли просматривать и комментировать их сторис.

За десять лет работы мессенджер Telegram, по словам Павла Дурова, набрал более 800 миллионов активных пользователей.

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