Павел Дуров объявил, что Telegram начал внедрять функцию сторис для всех пользователей (а не только тех, кто купил подписку)
Источник: Павел Дуров
Основатель Telegram Павел Дуров объявил, что команда мессенджера начала внедрять публикацию сторис для всех пользователей.
«Сегодняшнее постепенное внедрение Stories для всех пользователей знаменует начало этого нового этапа в истории Telegram», — сообщил Дуров в заявлении, сделанном в честь десятилетия Telegram.
Сторис в мессенджере появились в начале июля, но делать их могли только обладатели платной подписки Telegram Premium. Остальные пользователи могли просматривать и комментировать их сторис.
За десять лет работы мессенджер Telegram, по словам Павла Дурова, набрал более 800 миллионов активных пользователей.