Ученого из Петербурга Алексея Дударева обвинили в «госизмене» из-за публикаций в научных журналах, которые «могла читать норвежская разведка»

В Петербурге по обвинению в «госизмене» арестован ученый Алексей Дударев — доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Северо-западного научного центра гигиены и общественного здоровья Роспотребнадзора, сообщает правозащитный проект «Первый отдел».

По данным правозащитников, Дударева задержали 14 января прямо по дороге на работу. В его квартире провели обыск. Ученого отправили под арест на два месяца.

Основанием для уголовного преследования ученого стали публикации Дударева в открытых международных научных журналах программы Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP). Она работает в рамках межправительственного форума «Арктический совет», в который входит Россия. Следствие утверждает, что сведения из научных публикаций якобы могла читать и использовать норвежская разведка.

Дударев своей вины не признает. Сын ученого рассказал «Первому отделу», что его отец занимается исключительно научной деятельностью: пишет статьи для российских и международных журналов, участвует в конференциях, исследует вопросы здоровья народов Севера. Дударев никогда не имел допуска к государственной тайне и не подписывал соответствующих обязательств, добавил его сын.

В 2025 году российские суды приговорили по обвинениям в госизмене и шпионаже 468 человек. Так много еще никогда не было Главное из исследования «Первого отдела»

