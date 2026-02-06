Суд ЕС посчитал законной конфискацию автомобилей, ввезенных в Евросоюз из России

Автомобили, ввезенные из РФ на территорию Евросоюза с нарушением санкций, могут быть конфискованы властями стран союза, следует из решения суда ЕС.

Запрос в суд ЕС был подан в рамках разбирательства между гражданином России, проживающим в Дюссельдорфе, и местным таможенным управлением. В судебных документах говорится, что в январе 2023 года россиянин купил в России автомобиль, зарегистрировал его на свое имя и въехал на нем в Польшу в мае того же года. С территории Польши машину перевезли без номерных знаков в Дюссельдорф. Россиянин попытался зарегистрировать автомобиль в Германии, но на машину был наложен арест таможенными органами, которые объяснили эти действия европейскими санкциями.

Суд постановил, что ввоз любых товаров из России, входящих в список запрещенных, нарушает санкции, а таможенные органы не обязаны проверять, приносит ли каждая отдельная сделка доход Российской Федерации.

Европейский суд также заявил, что изменения, внесенные в санкционный регламент в декабре 2023 года, к ситуации заявителя не применяются. Речь идет о поправках, согласно которым таможенные органы стран ЕС могут разрешать ввоз из России товаров из перечня запрещенных, если они предназначены только для личного пользования физлиц, приезжающих в Евросоюз. Из решения суда следует, что это исключение не применяется для автомобилей, ввезенных с нарушением санкций.

Об аресте автомобилей с российскими номерами при въезде в Германию их владельцы начали массово сообщать летом 2023 года. В июле того же года таможня Германии сообщила, что ввоз пассажирских автомобилей из России в ЕС запрещен, а под понятие «ввоз» фактически попадает любое перемещение товаров — в том числе обычная поездка на автомобиле. В Еврокомиссии говорили, что россиянам запрещен въезд в страны Евросоюза на личных автомобилях, зарегистрированных в РФ, поскольку это будет расцениваться как запрещенный импорт.