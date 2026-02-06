Мосгорсуд объявил «экстремистским материалом» книгу Михаила Ходорковского «Как убить дракона»

Московский городской суд признал «экстремистским материалом» книгу Михаила Ходорковского «Как убить дракона: пособие для начинающих революционеров». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Решение принято по заявлению первого заместителя прокурора Москвы.

В представленном в суде исследовании говорится, что книга Ходорковского находится в свободном доступе в интернете. Она формирует «негативное, критическое отношение» к действующей власти, побуждает читателей к ее смене «способами, не исключающими насильственные», что противоречит законодательству РФ, пишет РИА Новости.

Книга Ходорковского вышла в конце 2022 года. Анонсируя ее, Ходорковский говорил: «О будущем России нужно думать прямо сейчас. Когда смена режима станет возможной, стране нужен будет готовый план действий. В своей книге „Как убить дракона“ я предлагаю этот план — детальный разбор тех шагов, которые могут привести нас в то самое светлое будущее».

Российские власти ранее объявили Ходорковского «иноагентом» и возбудили против него дело об организации «террористического сообщества» из-за участия в Антивоенном комитете России. Он заочно арестован российским судом. Кроме того, в январе 2026 года прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Ходорковского по делу о «фейках» про армию и передала его в суд.