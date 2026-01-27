Прокуратура Москвы передала в суд дело о «фейках» об армии против Михаила Ходорковского

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Михаила Ходорковского по делу о «фейках» об армии и передала его в суд, сообщила пресс-служба ведомства.

По версии обвинения, в сентябре 2022-го и июле 2024-го Ходорковский опубликовал в соцсетях посты, «содержащие заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных Сил РФ против мирного населения в ходе ».

Какие именно посты и в каких соцсетях стали поводом для дела, прокуратура не уточнила.

О том, что на Михаила Ходорковского завели дело о «фейках» об армии, стало известно в январе 2024 года. Тогда его заново объявили в розыск. Ранее Ходорковского разыскивали в связи с делом об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, возбужденном в конце 2015 года.

По данным издания «Верстка» дело о «фейках» против Ходорковского возбудили в сентябре 2023 года. Поводом стал пост в заблокированном англоязычном аккаунте Ходорковского в соцсети X с документом, в котором утверждалось, что к середине августа 2022-го на войне с Украиной погибли 48 759 российских солдат.

Власти РФ также объявили Ходорковского «иноагентом» и возбудили против него дело об организация «террористического сообщества» из-за участия в Антивоенном комитете России. Он заочно арестован российским судом.

Ходорковский — один из членов платформы российских демократических сил при Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая будет вести диалог с европейскими парламентариями.